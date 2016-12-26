В Сумах «рогатые» могут и «ударить» (видео)

В Сумах еще полтора часа курсировал на линии троллейбус, в котором пострадали две девушки. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские.

В Сумах поездка в троллейбусе чуть было не закончилась для двух пассажирок фатально. Девушек ударило током. Сейчас один пострадал в больнице и не чувствует левую руку. Другая — уже дома, — подробности в сюжете НТН.

