В Сумах еще полтора часа курсировал на линии троллейбус, в котором пострадали две девушки. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские.
В Сумах поездка в троллейбусе чуть было не закончилась для двух пассажирок фатально. Девушек ударило током. Сейчас один пострадал в больнице и не чувствует левую руку. Другая — уже дома, — подробности в сюжете НТН.
В Сумах «рогатые» могут и «ударить» (видео)
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
В Сумах еще полтора часа курсировал на линии троллейбус, в котором пострадали две девушки. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские.
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