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16.03 Четверг

В Сумах решительно поддержали СНБО

Сегодня, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах решительно поддержали СНБО

47 из 48 присутствующих на сессии депутатов Сумского областного совета поддержали проект решения «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины о противодействии гибридным угрозам национальной безопасности Украины в связи с агрессией РФ и поддержкой решения СНБО от 15.03.2017». (Почувствуйте разницу: вчера обращение касалось «обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции»). Сессия закончилась в 16:10, начавшись в 15:22.
Ее созвали экстренно сегодня: председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ подписал распоряжение о переносе заседания на четверг, 16 марта.
К 15:00 в зале собрались приглашенные и депутаты. На сессии присутствовали председатель Сумской ОГА Николай КЛОЧКО и начальник ГУ НП в Сумской области Николай ЛУШПИЕНКО, представители СБУ и прокуратуры. Депутатов пока немного, они приветствуют друг друга и оживленно общаются.
В 15:22 председатель Сумского облсовета провел регистрацию: электронная система показала, что в зале 46 из 64 депутатов. У некоторых депутатов не сработали карточки. При повторной регистрации выяснилось, что в зале 48 депутатов.
В 15:25 Владимир Токарь объявил, что сессия правомочна и открыта. Зазвучал гимн. Определились с порядком дня. Вынесли вопрос…Звучали предложения, принять текст за основу и внести правки, но оно не прошло.
Вот за что проголосовал Сумской облсовет:

Звернення

до Президента України, Прем’єр-міністра України,

Верховної Ради України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з агресією Російської Федерації та підтримки рішення РНБО від 15.03.2017 року

Ми, депутати Сумської обласної ради, обговоривши питання, пов’язані з гібридною війною, що проводиться Російською Федерацією проти нашої Батьківщини, рішуче підтримуємо рішення, ухвалені 15 березня цього року Радою національної безпеки і оборони України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України.

Для відбиття агресії Росії, відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих Росією територій і визволення мільйонів наших співвітчизників, які нині є заручниками агресора, потрібне об’єднання зусиль влади і громадськості на всіх рівнях.

Ми підтримуємо і вимагаємо від усіх органів влади, місцевого самоврядування, від усіх політичних сил і громадськості взяти участь і забезпечити виконання рішень РНБО щодо:

- припинення переміщення товарів через лінію зіткнення;

- забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України;

- нейтралізації будь-яких можливих провокацій, тим більше збройних; притягнення провокаторів до суворої відповідальності незалежно від їхніх посад і статусів;

- забезпечення рішень відповідних органів стосовно діяльності підприємств і установ, зокрема банківських, з російським капіталом.

Ми категорично засуджуємо застосування сили та провокацій з будь-якої сторони. Вимагаємо провести неупереджене та прозоре розслідування конфлікту, що відбувся 13.03.2017 у Кривому Торці – винні мають понести відповідальність, як за законом, так і політично.

Закликаємо активістів-учасників блокади приєднатися до дій, організованих українською владою для забезпечення рішення Ради національної безпеки і оборони.

 

Слава Україні!

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Сегодня, 23:30

    Банду ГЕТЬ!!! Владимир Токарь — это ПОДАЖНАЯ ШЕСТЁРКА потрошенко-яйценюковской ШАЙКИ МАРОДЁРОВ, поэтому ничего другого от него и ожидать НЕЧЕГО — для того его туда МАРОДЁРЫ и ЗАПИХНУЛИ.
    ЖАДНОСТЬ фраера (у власти) ПОГУБИТ ! ПотрошенкоЯйценюковская СВОРА у власти ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ БЕСПРЕДЕЛ банды Януковича теми хе методами. Эту МРАЗЬ надо вынести НА МУСОР.
    Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., когда ВЫКЛЮЧАЛИ свет — просто у 70% народа (что голосовали за этих МАРОДЁРОВ в 2014г.) ПАМЯТЬ КОРОТКА. В 2000г. ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ МРАЗЬ хотела поднять тарифы на электрику (для получения себе БОЛЬШЕ миллиардов) и ВЫКЛЮЧАЛИ СВЕТ под предлогом нехватки электроэнергии (хотя продавали ИЗБЫТКИ за рубеж дешевле чем нам), рассказывая сказки что надо ПОДНЯТЬ ТАРИФЫ и выключения прекратятся. Но эти УРОДЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ ибо как раз тогда Вице-премьером по энергосектору стала Ю.Тимошенко в Кабмине Ющенко. Она проехала по всем Облэнерго и рассказала УРОДАМ что они ПЕРЕСТАНУТ ВЫКЛЮЧАТЬ свет, НЕ ПОДНИМУТ ТАРИФ на электрику и ЗАПЛАТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО в Бюджет страны около 10 миллиардов гривен (которые раньше недоплачивали в Бюджет) — что и ПРОИЗОШЛО. Тогда это было 5,5 миллиардов долларов (ныне 150 миллиардов гривен), и за эти деньги были ВЫПЛАЧЕНЫ МНОГОМЕСЯЧНЫЕ задолженности пенсионерам, студентам, учителям, врачам, пропал бартер, Украина получила РЕАЛЬНЫЕ деньги и было остановлено падение ВВП, которое было с 1991г., ВПЕРВЫЕ получив ПРИРОСТ ВВП на 6.6 % за 2000 год (это ПЕРВЫЙ раз когда Тимошенко ПОДНЯЛА экономику; ВТОРОЙ — в 2005г. с ПРИРОСТОМ Бюджета на 70% за полгода, не давши нынешнему «гаранту» воровать; ТРЕТИЙ — в конце 2009г. после МИРОВОГО кризиса подняв РОСТ промышленности на 10% за 3 месяца). Вот за это Кучмовско-Медведчуковские ТВАРИ с ОЛИГАРХАМИ и таскали Тимошенко по СИЗО, но 5 Судов (3 украинских с Верховным Судом в полном составе, российский и американский ОСВОБОДИЛИ её, не найдя нарушений). И тех кучмовских ТВАРЕЙ ныне КРЫШУЮТ МАРОДЁРЫ при власти (как и свою антинародную КОНТРАБАНДУ в луганДон), размножая аналогичную ЛОЖЬ. 3 года МУСОР у власти НИЧЕГО не дедал для страны, а только КРЫШУЮТ свои ВОРОВСКИЕ схемы. И кстати 5 теплоэлектростанций на угле — это капля в море и ни на что не влияет, а АЭС с лёгкостью это КОМПЕНСИРУЮТ, но МАРОДЁРЫ под углём ПРЯЧУТ свой БЕСПРЕДЕЛ. А Гройсман ещё договаривается о ПРОДАЖЕ ИЗЛИШКОВ электроэнергии в Молдову (дешевле чем нам), расказывая сказки что нам её «не хватает». Пусть ОТКРЫТО показывают что перевозят в «луганДон» и НЕ БУДЕТ блокад. А если народ проглотит эту ЛОЖЬ мародёров у власти, то он окончательно ОТУПЕЕТ от МУСОРА у власти. И этот БЕСПРЕДЕЛ МАРОДЁРОВ с тарифами, ПОСОБНИЧЕСТВО фашистам Путина и ОБНИЩАНИЕМ народа будет продолжаться пока БАРАНЫ, выбравшие порошенко-яценюковскую СВОРУ МАРОДЁРОВ учеников Януковича, не УБЕРУТ этот МУСОР за собой.
    Это не конец света, а КОНЕЦ КОНТРАБАНДЕ в луганДон. ФАШИСТЫ «луганДона» (те что кричали что нас кормят) уже НЕ ЗАПЛАТИЛИ Украине за электроэнергию более 24 миллиарда гривен, отдавая лугандоновцам её в 2 раза ДЕШЕВЛЕ чем нам (за счёт наших карманов) и этим ОБЕСПЕЧИВАЮТ спокойное ПРОХОЖДЕНИЕ туда контраБАНДЫ МАРОДЁРОВ. И коллапс со светом будет только по ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, а мародёры ПОБЕГУТ с НАГРАБЛЕННЫМ в аэропорт. ШАЙКА МАРОДЁРОВ у власти заставила ручных генералов отправить солдат, поддержавших блокаду контрабанды, на фронт. И татар хотели ОБЕЗОРУЖИТЬ — МАРОДЁРЫ боятся тюрьмы. Но куда они направят МИЛЛИОНЫ тех кто выйдет с официальным оружием — думаю будут БЕЖАТЬ в Ростов-на-Дону к СВОЕМУ учителю воровских схем. Так что лучше на ВЫБОРЫ чем в бега — можно и НЕ ДОБЕЖАТЬ.
    СБУ: Террористы из «ЛНР» получают в качестве «налогов» 47% стоимости угля
    http://interfax.com.ua/news/economic/394562.html
    Україна 2016р. експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн.,
    за рік поставки зросли на 72% і виявилися вищими ніж при Януковичі.

    Кто ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.

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Сергей Федоров к материалу
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