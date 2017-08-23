В Сумах репетируют парад (фотофакт)

Сегодня в Сумах на пл. Независимости проходит репетиция парада. «Репетиція параду на пл. Незалежності, відбувається зараз. Частина підрозділів прибула навіть зі зброєю та у бронежилетах, один із них — цілком жіночий», — написал в соцсетях журналист Владимир ПОШВА и выложил фото.
Вот что запланировано в Сумах.
Заходи під патронатом міського голови О. Лисенка
до Дня захисника України
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№
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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|Мітинг та покладання квітів до Пам’ятного знаку П. Калнишевському
|12 жовтня 12:00
|Вул. Роменська, 93
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|Презентація книгиП. Нестеренка «І повернувся білим журавлем…»
|13 жовтня 15:00
|Школа № 9 (вул. Даргомижського, 3)
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|Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО, та Меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам
|14 жовтня 8:30
|Вул. Г. Кондратьєва
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|Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|8:50
|Вул. Г. Кондратьєва
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|Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»
|9:00
|Міське кладовищепо вул. 20 років Перемоги
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|Марш Героїв,покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»
|9:30
|Вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва –Покровська площа –
вул. Соборна –
майдан Незалежності
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|Святкова програма для учасників АТО
|10:00 – 16:00
|Парк ім. Кожедуба (на території танцювального майданчика)
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|Заходи до Дня захисника України:- молебен за Україну;
- урочистості «Зі святом мужності й
відваги!»;
- урочисте проходження військових
підрозділів;
- виставка військової техніки;
- демонстрація стрілецької зброї та
засобів захисту;
- святкова концертна програма «Ми роду козацького»;
- інтерактивний музей АТО;
- концертна програма «Пісні, народжені в АТО» за участю рок-гурту «Silver town»;
- фестиваль українського борщу,
польова кухня
|11:00
|майдан Незалежності
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|Концерт до Дня захисника України за ініціативи волонтерських організацій
|13:00
|Обласний театр для дітей та юнацтва
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|Святкова концертна програма «Народ і армія єдині»
|15:00
|Обласна філармонія