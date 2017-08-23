В Сумах репетируют парад (фотофакт)

Сегодня в Сумах на пл. Независимости проходит репетиция парада. «Репетиція параду на пл. Незалежності, відбувається зараз. Частина підрозділів прибула навіть зі зброєю та у бронежилетах, один із них — цілком жіночий», — написал в соцсетях журналист Владимир ПОШВА и выложил фото.

Вот что запланировано в Сумах.

Заходи під патронатом міського голови О. Лисенка

до Дня захисника України