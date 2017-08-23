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12.10 Четверг

В Сумах репетируют парад (фотофакт)

Сегодня, 12:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Сегодня в Сумах на пл. Независимости проходит репетиция парада. «Репетиція параду на пл. Незалежності, відбувається зараз. :) Частина підрозділів прибула навіть зі зброєю та у бронежилетах, один із них — цілком жіночий», — написал в соцсетях журналист Владимир ПОШВА и выложил фото.
Вот что запланировано в Сумах.

Заходи під патронатом міського голови О. Лисенка

до Дня захисника України

Назва заходу

Час

Місце проведення
  1. 1.     
 Мітинг та покладання квітів до Пам’ятного знаку П. Калнишевському 12 жовтня 12:00 Вул. Роменська, 93
  1. 2.     
 Презентація книгиП. Нестеренка «І повернувся білим журавлем…» 13 жовтня 15:00 Школа № 9 (вул. Даргомижського, 3)
  1. 3.     
 Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО, та Меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам 14 жовтня 8:30 Вул. Г. Кондратьєва
  1. 4.     
 Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:50 Вул. Г. Кондратьєва
  1. 5.     
 Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»  9:00 Міське кладовищепо вул. 20 років Перемоги
  1. 6.     
 Марш Героїв,покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава» 9:30 

 

 Вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва –Покровська площа –

вул. Соборна –

майдан Незалежності
  1. 7.     
 Святкова програма для учасників АТО 10:00 – 16:00 Парк ім. Кожедуба (на території танцювального майданчика)
  1. 8.     
 Заходи до Дня захисника України:- молебен за Україну;

- урочистості «Зі святом мужності й

відваги!»;

- урочисте проходження військових

підрозділів;

- виставка військової техніки;

- демонстрація стрілецької зброї та

засобів захисту;

- святкова концертна програма «Ми роду козацького»;

- інтерактивний музей АТО;

- концертна програма «Пісні, народжені в АТО» за участю рок-гурту «Silver town»;

- фестиваль українського борщу,

польова кухня

 11:00 майдан Незалежності
  1. 9.     
 Концерт до Дня захисника України за ініціативи волонтерських організацій 13:00 Обласний театр для дітей та юнацтва
  1. 10.                        
 Святкова концертна програма «Народ і армія єдині» 15:00 Обласна філармонія

 

 

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