В Сумах ремонтируют госпиталь

В областном клиническом госпитале ветеранов войны завершен ремонт невралогического отделения, начатый в феврале. В будущем ремонт планируется сделать во всех других отделениях госпиталя.

В неврологическом отделении проведен капитальный ремонт в коридоре с отделкой стен, потолка, заменой дверей, пожарных шкафов; выполнены электромонтажные работы.

Напомним, в конце прошлого года решением сессии областного совета данный объект был включен в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2017 рек и на ремонт выделены 480 000 грн.