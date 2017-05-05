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В Сумах ремонтируют госпиталь

Сегодня, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В областном клиническом госпитале ветеранов войны завершен ремонт невралогического отделения, начатый в феврале. В будущем ремонт планируется сделать во всех других отделениях госпиталя.
В неврологическом отделении проведен капитальный ремонт в коридоре с отделкой стен, потолка, заменой дверей, пожарных шкафов; выполнены электромонтажные работы.
Напомним, в конце прошлого года решением сессии областного совета данный объект был включен в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2017 рек и на ремонт выделены 480 000 грн.

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