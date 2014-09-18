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В Сумах ремонтируют дворы (фото)

18.09.2014, 15:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

С июля в Сумах благоустраивают дворы. Работа в 8 дворах закончена, 4 – еще в работе. Жители многоэтажек ждали этого 20-30 лет. Ремонтируются подъезды к дому и дорогу вдоль него, в 2 дворах экспериментально территорию выыкладывают плиткой (на Прокофьева, 29 и планируют на Заливной).
В зависимости от «размеров» один «большой» двор обходится бюджету в 1 млн грн. В целом на эту работу в бюджете заложено 6 млн грн. Городская власть за три года планирует сделать красивыми все дворы в Сумах.
Как сообщил советник мэра Владимир ШИЛОВ, до 1 октября он должен подготовить мэру график ремонтов на 2015 г.

фото Александра Коменданта

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Комментировать (3)

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  • Johnik Genesisomania
    Johnik Genesisomania | 06.10.2014, 11:18

    двор на Октябрьской 23,25 уже 40 лет как не ремонтировался

  • Ирик
    Ирик | Вчера, 10:44

    С нетерпением ждем ремонта в дворике по Металлургов 2

  • Ирик
    Ирик | Вчера, 10:45

    И спасибо что приводите город в порядок)

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