В Сумах ремонтируют дворы (фото)

С июля в Сумах благоустраивают дворы. Работа в 8 дворах закончена, 4 – еще в работе. Жители многоэтажек ждали этого 20-30 лет. Ремонтируются подъезды к дому и дорогу вдоль него, в 2 дворах экспериментально территорию выыкладывают плиткой (на Прокофьева, 29 и планируют на Заливной).

В зависимости от «размеров» один «большой» двор обходится бюджету в 1 млн грн. В целом на эту работу в бюджете заложено 6 млн грн. Городская власть за три года планирует сделать красивыми все дворы в Сумах.

Как сообщил советник мэра Владимир ШИЛОВ, до 1 октября он должен подготовить мэру график ремонтов на 2015 г.

фото Александра Коменданта