Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.09 Понедельник

В Сумах ремонтируют дорогу на Роменской (фото)

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

В этом году начат капитальный ремонт ул. Роменской. Тендер на проведение работ общей стоимостью 40 млн грн. выиграло КП «Дорремстрой».
«КП «Дорремстрой», как подрядная организация, ведет работы по капитальному ремонту по ул. Роменской. По состоянию на 16 сентября на 80% проезжей части уложен выравнивающий и нижний слой асфальтного покрытия. Параллельно отрабатываем тротуары и остановки общественного транспорта в районе «Педуниверситета».
На следующей неделе наше предприятие планирует полностью закончить укладку выравнивающего и нижнего слоя на всей протяжности дороги.
Но кто то распускает слух, что на этом ремонт проезжей части заканчивается. По проектно-сметной документации предусмотрено еще укладка верхнего слоя толщиной — 5 см с асфальтобетона улученного качества с применением модифицированного битума и кубовидного щебня. Его мы будем класть быстрее всего на следующий год и не потому, что мы не можем, а потому, что не в полном объёме выделены денежные средства.
В этом году мы планируем полностью проложить 3 м тротуары по обеим сторонам дороги, на всем ее протяжении выполнить посадочные площадки длиной – 30 м с установкой увеличенных павильонов, для пассажиров также обустроить съезди с дороги, срезать более 100 аварийних деревьев, установить светофор на пересечении ул. Лисенка — Роменская и обновить все дорожные знаки», — написал на своей странице в фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА и выложил фото.

Напечатать Письмо автору Просмотров 180 Комментариев 0

читайте также
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
21.07.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, ЖКХ, Закон, Экономика Регион: Сумы Просмотров 421 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 463 Комментариев 0
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
04.07.2017, 13:27 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0
Фонтаны у театра в Сумах пока останутся без реконструкции (фото) 8 фото
Фонтаны у театра в Сумах пока останутся без реконструкции (фото)
03.07.2017, 14:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.07.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 286 Комментариев 0
Транспортный психоз
Транспортный психоз
03.07.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 03.07.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 557 Комментариев 0
В процессе: благоустройство на центральном рынке Сум
В процессе: благоустройство на центральном рынке Сум
03.07.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.07.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 014 Комментариев 0
Стоимость проезда в маршрутках Сум подорожала до 4 грн.
Стоимость проезда в маршрутках Сум подорожала до 4 грн.
16.05.2017, 15:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.05.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 625 Комментариев 1
В Сумах подкорректировали тарифы одной компании, вторая пока «в пролете»
В Сумах подкорректировали тарифы одной компании, вторая пока «в пролете»
16.05.2017, 11:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.05.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 222 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 139 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 379 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 2
последние комментарии
Михаил Матрасин к материалу
Как выбрать качественный товар для детей
Также стараемся выбирать для своих детей все самое лучшее, так было и с матрасом выбирали долго пока не нашли в ...
Вчера, 11:18
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
11.09.2017, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII