В Сумах ремонтируют дорогу на Роменской (фото)

В этом году начат капитальный ремонт ул. Роменской. Тендер на проведение работ общей стоимостью 40 млн грн. выиграло КП «Дорремстрой».

«КП «Дорремстрой», как подрядная организация, ведет работы по капитальному ремонту по ул. Роменской. По состоянию на 16 сентября на 80% проезжей части уложен выравнивающий и нижний слой асфальтного покрытия. Параллельно отрабатываем тротуары и остановки общественного транспорта в районе «Педуниверситета».

На следующей неделе наше предприятие планирует полностью закончить укладку выравнивающего и нижнего слоя на всей протяжности дороги.

Но кто то распускает слух, что на этом ремонт проезжей части заканчивается. По проектно-сметной документации предусмотрено еще укладка верхнего слоя толщиной — 5 см с асфальтобетона улученного качества с применением модифицированного битума и кубовидного щебня. Его мы будем класть быстрее всего на следующий год и не потому, что мы не можем, а потому, что не в полном объёме выделены денежные средства.

В этом году мы планируем полностью проложить 3 м тротуары по обеим сторонам дороги, на всем ее протяжении выполнить посадочные площадки длиной – 30 м с установкой увеличенных павильонов, для пассажиров также обустроить съезди с дороги, срезать более 100 аварийних деревьев, установить светофор на пересечении ул. Лисенка — Роменская и обновить все дорожные знаки», — написал на своей странице в фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА и выложил фото.