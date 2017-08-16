В связи с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации с 5 по 7 сентября в Сумах будет ограничено движение транспорта по проспекту Курский. Как сообщает управление капитального строительства и дорожного хозяйства, движение транспорта будет ограничено в районе жилого дома №39.
В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт
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