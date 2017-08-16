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В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт

Сегодня, 10:48 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт

В связи с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации с 5 по 7 сентября в Сумах будет ограничено движение транспорта по проспекту Курский. Как сообщает управление капитального строительства и дорожного хозяйства, движение транспорта будет ограничено в районе жилого дома №39.

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