В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт

В связи с выполнением строительных работ по устройству ливневой канализации с 5 по 7 сентября в Сумах будет ограничено движение транспорта по проспекту Курский. Как сообщает управление капитального строительства и дорожного хозяйства, движение транспорта будет ограничено в районе жилого дома №39.