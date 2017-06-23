В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков

Полицейские Сум разыскивают владельцев номерных знаков, потерянных во время стихии 1 июля. Инспекторами и небезразличными гражданами были найдены номерные знаки:

ВМ 8743 ВС

ВМ 0988 ВС

ВІ 4181 АІ

АА 5479 НО

ВМ 6115 ВС

ВМ 0727 АК

ВМ 9036 АР

ВМ 8885 АК

ВМ 2447 АН

ВМ 5145 ВН

ВМ 2891 АО

ВМ 8961 ВВ

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Фейсбуке. Указанные номера находятся в дежурной части Управления патрульной полиции г. Сумы по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.

Кроме того, в комментариях под этим постом в социальной сети люди стали указывать еще номера, которые были утеряны и сейчас разыскиваются владельцами авто: А ВМ7794АІ и АМ9366ХТ.