Полицейские Сум разыскивают владельцев номерных знаков, потерянных во время стихии 1 июля. Инспекторами и небезразличными гражданами были найдены номерные знаки:
ВМ 8743 ВС
ВМ 0988 ВС
ВІ 4181 АІ
АА 5479 НО
ВМ 6115 ВС
ВМ 0727 АК
ВМ 9036 АР
ВМ 8885 АК
ВМ 2447 АН
ВМ 5145 ВН
ВМ 2891 АО
ВМ 8961 ВВ
Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Фейсбуке. Указанные номера находятся в дежурной части Управления патрульной полиции г. Сумы по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.
Кроме того, в комментариях под этим постом в социальной сети люди стали указывать еще номера, которые были утеряны и сейчас разыскиваются владельцами авто: А ВМ7794АІ и АМ9366ХТ.
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
Полицейские Сум разыскивают владельцев номерных знаков, потерянных во время стихии 1 июля. Инспекторами и небезразличными гражданами были найдены номерные знаки:
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