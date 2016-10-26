В Сумах: разошлись по-европейски (фото)

17 января в Сумах на Харьковском мосту столкнулись 2 легковых автомобиля – «Фиат Добло» и ВАЗ-2109. Как сообщает 0542, не смотря на то, что на «девятке» имеются значительные механические повреждения, водители приняли решение составить европротокол. «Европротокол — это специальный бланк, унифицированного по всей Европе образца, который заполняется участниками ДТП на месте аварии. В дальнейшем заполненный европротокол предъявляется в страховую компанию и служит основанием для выплаты страхового возмещения. В таком случае ни один из водителей не привлекается к административной ответственности», — сообщил пресс-секретарь патрульной службы Олег Сологуб.