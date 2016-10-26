Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.01 Среда

В Сумах: разошлись по-европейски (фото)

Сегодня, 20:58 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

17 января в Сумах на Харьковском мосту столкнулись 2 легковых автомобиля – «Фиат Добло» и ВАЗ-2109. Как сообщает 0542, не смотря на то, что на «девятке» имеются значительные механические повреждения, водители приняли решение составить европротокол. «Европротокол — это специальный бланк, унифицированного по всей Европе образца, который заполняется участниками ДТП на месте аварии. В дальнейшем заполненный европротокол предъявляется в страховую компанию и служит основанием для выплаты страхового возмещения. В таком случае ни один из водителей не привлекается к административной ответственности», — сообщил пресс-секретарь патрульной службы Олег Сологуб.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
В Сумах из окна выпал мужчина
В Сумах из окна выпал мужчина
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 421 Комментариев 0
Много шума и ничего: переполох в Сумах (фото) 2 фото
Много шума и ничего: переполох в Сумах (фото)
26.10.2016, 07:27 Новость
Панорама Панорама 26.10.2016, 07:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 149 Комментариев 0
Протаранил и уехал: ДТП в Сумах (фото) 3 фото
Протаранил и уехал: ДТП в Сумах (фото)
25.10.2016, 17:17 Новость
Панорама Панорама 25.10.2016, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 555 Комментариев 0
Сумское НПО получило новый наблюдательный совет
Сумское НПО получило новый наблюдательный совет
25.10.2016, 16:08 Новость
Панорама Панорама 25.10.2016, 16:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 286 Комментариев 0
Коммунальный счет в Сумах 3 фото
Коммунальный счет в Сумах
25.10.2016, 14:12 Новость
Панорама Панорама 25.10.2016, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 381 Комментариев 0
В Сумах «проверили» качество дорог 3 фото
В Сумах «проверили» качество дорог
25.10.2016, 12:14 Новость
Панорама Панорама 25.10.2016, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 190 Комментариев 1
Сумы без света: кого и когда
Сумы без света: кого и когда
25.10.2016, 08:03 Новость
Панорама Панорама 25.10.2016, 08:03 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 283 Комментариев 0
Кадры Сум: Черняк стал и.о. руководителя
Кадры Сум: Черняк стал и.о. руководителя
24.10.2016, 12:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 12:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 738 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 217 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 239 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
16.01.2017, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
16.01.2017, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
15.01.2017, 20:05
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII