В Сумах разгорелись дискуссии о судьбе МЦ «Романтика»

Есть время одуматься. Городские власти, общественные активисты и пользователи Facebook на минувшей неделе сошлись в жарких дискуссиях о будущем молодёжного центра «Романтика».

Хотя тендер на реконструкцию помещения молодежного центра прошёл два месяца назад, дискуссию о том, каким же содержанием его наполнить, городские власти решили провести в помещении горсовета только на прошлой неделе, да и то после выступлений многих активистов. Собственно, как таковой дискуссии не получилось — презентация технической части выполнения проекта затянулась, а когда дело дошло до концепции работы учреждения, которое потенциально может разместиться в реконструированном здании, выяснилось, что нет ни её, ни чёткой экспликации внутренних помещений в соответствии с современными европейскими требованиями к молодёжному центру. Например, в соответствии с этими требованиями в молодёжном центре должен быть хостел (гостиница) на 20 мест, о котором в советские времена проектировщики и думать не могли.

В Facebook же дискуссия, в которой приняли участие бывшие депутаты горсовета, активисты, архитекторы и простые сумчане, шла в совершенно иной плоскости — нужно ли вкладывать в возрождение «Романтики» средства вообще? Большинство сходилось на том, что помещение устарело морально и физически, поэтому 24 млн грн. в него вкладывать не стоит. Своеобразную жирную «запятую» в «романтической» дискуссии на круглом столе по вопросам бюджета, проходившем 19 марта, поставил экс-глава облсовета и бывший сумской строитель Марк БЕРФМАН. «В то время «Романтика» по заданию Михаила Лушпы строилась на скорую руку, её фундамент ненадёжен. Даже если туда вбить дополнительные сваи, не факт, что они снова не уйдут в грунт. У городских властей ещё есть время одуматься», — подчеркнул он. Впрочем, точку на непродуманном проекте могут поставить городские власти, но очевидно, что они не готовы слышать аргументы «против».

Сергей Бондаренко, «Панорама» №13