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В Сумах рассказали, чем опасны заработки заграницей

Вчера, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Экономика Регион: Сумы
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В Сумах рассказали, чем опасны заработки заграницей

30 августа в Сумах провели мероприятие «#ЛюдинаНЕтовар», приуроченное ко Дню борьбы с торговлей людьми. В рамках проекта проинформировал сумчан и показали видеоматериалы о торговле людьми, а главное — как от этого можно защититься. На сегодняшний день эта проблема является очень актуальной в Украине. Довольно много молодежи едут заграницу на заработки и попадают в трудовую эксплуатацию. “Несмотря на проведенную работу, все равно много людей попадают в сложные ситуации. В основном — это мужчины и женщины трудовых специальностей. Если раньше преобладала сексуальная эксплуатация, то сейчас – трудовая. Люди едут на заработки, оформляют документы и в итоге не получают зарплаты. При этом они не считают себя потерпевшими и считают, что их просто обманули. На самом же деле их эксплуатировали. Любой человек может обратиться за помощью, как в государственную, так и в общественную организацию по борьбе с торговлей людьми. Там каждого выслушают и проконсультируют ” — комментирует ситуацию организатор проекта Юлия Тарасенко.

Алина Винниченко
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