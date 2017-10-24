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В Сумах расширится производство АО «Технология»

Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы
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23 октября состоялась торжественная церемония заливки первого фундамента нового производства АО «Технология». Стройка планируется довольно масштабная — общая площадь строительства составит более 12 тыс. кв. м. Новый корпус планируют ввести в эксплуатацию через 2,5 года. Будет создано более 300 рабочих мест.

С высокотехнологичных конвейеров будет поступать как традиционная для предприятия, так и совершенно новая продукция, которая будет экспортироваться во многие страны мира. А компания, кроме организации новых рабочих мест, будет платить солидные налоги (АО «Технология» — один из лидеров на Сумщине по этому показателю), получать прибыль и, несомненно, реинвестировать ее в новые производства.

АО «Технология» занимает лидирующие позиции на современном рынке упаковки и полиграфии. А нынешнее событие — логическое продолжение успешной 20-летней истории этого украинско-польского инвестиционного проекта.
«Мы всегда верны своей стратегии — постоянный поиск и внедрение самых передовых мировых технологий. Такой подход проецируется и на ведение строительных работ. Возводить корпус нового цеха будет наш надежный партнер — генеральный подрядчик «Строительно-монтажное управление № 3». С этой организацией мы успешно построили и ввели в работу уже три завода. У СМУ № 3 есть надежные субподрядчики: это 9 сумских строительных компаний, которые специализируются на разных направлениях строительного бизнеса. Все они СУМЧАНЕ. Как показывает наша практика, сумские строители делают свою работу на высокопрофессиональном уровне — надежно и красиво», — подчеркнул Председатель правления АО «Технология» Владимир Мерзлый.
Философия бизнеса
АО «Технология» своим отношением к делу, честным партнерством и верностью данным обязательствам давно завоевало доверие бизнес-партнеров. Именно на этих принципах базируются и долгосрочные деловые отношения предприятия с «Европейским банком реконструкции и развития» (ЕБРР). Взаимовыгодное сотрудничество с этой авторитетной банковской институцией  продолжается почти 20 лет. «На протяжении этого периода предприятие завоевало авторитет и доверие как надежный и серьёзный бизнес-партнер, — считает Владимир Николаевич. — Поэтому ЕБРР смело и с большим желанием выделяет нам кредитные средства на новое строительство. Конечно, часть оборотных средств вкладывает в строительство и само предприятие».
Такова стратегия и такова философия тех, кто создает на наших глазах новые производственные мощности города и новые рабочие места для горожан. И пишет, что не менее важно в наши сложные времена, свою историю успеха, доказывая в очередной раз, что обстоятельства – это обстоятельства, а люди – это люди. И они, если захотят, могут многое – и даже немного больше.

 

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