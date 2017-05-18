На центральном кладбище Сум начались работы на Аллее славы. Вместо деревянного забора, который отгораживает кладбище, должна появиться 3-метровая стена.
против этого выступили жильцы дома по соседству. Разработали проект 3 года назад. «Здесь будет котлован, фундамент, забор — стена символическая. Ничего не изменится. Все работы выполняют на территории кладбища. На стене будут надписи. Будет металл войны. Ну это большой символизм», — говорит руководитель проекта Вадим Дубоделов. Стоимость работ почти 1,5 млн грн., — говорится в сюжете UA Суми.
В Сумах работы на кладбище вызвали резонанс (видео)
На центральном кладбище Сум начались работы на Аллее славы. Вместо деревянного забора, который отгораживает кладбище, должна появиться 3-метровая стена.
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