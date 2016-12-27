В Сумах работодатель хотел сэкономить на подчиненных

Управление Гоструда в Сумской области наложило штраф на ООО «Чин-чин» и ФЛП, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления услуг мобильного питания за нарушения законодательства по вопросам труда. Общая сумма штрафных санкций составила 134 400 грн.

Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия было обращение работников предприятия в Управление Гоструда в Сумской области, законные права которых нарушил работодатель. Таким образом, специалистами Гоструда в ходе проверки установлено допуск работника к работе без заключения с ним трудового договора, что является нарушением ч. 1,3 ст. 24 Кзот, за которое согласно ст. 265 Кзота к предприятию применена штрафная санкция в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Также установлено нарушение требований ч. 1 ст. 106 Кзоту – работодателем за почасовой системой оплаты труда не было обеспечено оплату в двойном размере часовой ставки работы работника в сверхурочное время. Выходные дни также были не определены графиком работы предприятия. На ряду с выше указанным, государственными инспекторами было установлено нарушение работодателем порядка выплаты заработной платы и увольнения работника, — сообщает Управление Гоструда в Сумской области.