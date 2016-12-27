Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.02 Понедельник

В Сумах работодатель хотел сэкономить на подчиненных

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах работодатель хотел сэкономить на подчиненных

Управление Гоструда в Сумской области наложило штраф на ООО «Чин-чин» и ФЛП, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления услуг мобильного питания за нарушения законодательства по вопросам труда. Общая сумма штрафных санкций составила 134 400 грн.

Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия было обращение работников предприятия в Управление Гоструда в Сумской области, законные права которых нарушил работодатель. Таким образом, специалистами Гоструда в ходе проверки установлено допуск работника к работе без заключения с ним трудового договора, что является нарушением ч. 1,3 ст. 24 Кзот, за которое согласно ст. 265 Кзота к предприятию применена штрафная санкция в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Также установлено нарушение требований ч. 1 ст. 106 Кзоту – работодателем за почасовой системой оплаты труда не было обеспечено оплату в двойном размере часовой ставки работы работника в сверхурочное время. Выходные дни также были не определены графиком работы предприятия. На ряду с выше указанным, государственными инспекторами было установлено нарушение работодателем порядка выплаты заработной платы и увольнения работника, — сообщает Управление Гоструда в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 73 Комментариев 0

читайте также
Инициатива из Сум: живодеров наказывать по полной
Инициатива из Сум: живодеров наказывать по полной
27.12.2016, 08:23 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 27.12.2016, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
На Сумщине часть пенсионеров получит пенсии раньше
На Сумщине часть пенсионеров получит пенсии раньше
26.12.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 105 Комментариев 0
На Сумщине открыли новую линию переработки древесины (фото) 4 фото
На Сумщине открыли новую линию переработки древесины (фото)
26.12.2016, 09:14 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 09:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 350 Комментариев 0
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
26.12.2016, 08:09 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0
На Сумщине сократились перевозки
На Сумщине сократились перевозки
23.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0
Подлесному-60! А кто даст!?
Подлесному-60! А кто даст!?
23.12.2016, 14:25 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 566 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 117 Комментариев 0
На Сумщине в полиции некомплект
На Сумщине в полиции некомплект
23.12.2016, 11:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.12.2016, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 393 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 445 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 340 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы инициативу института национальной памяти относительно переноса и сокращения праздников в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Как сумчане могут экономить на отдыхе в Карпатах
14.02.2017, 17:17
admin admin 14.02.2017, 17:17 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
последние комментарии
Катерина Федорова к материалу
Как выбрать качественный товар для детей
Да, полностью согласна с выше написании. Я тоже очень внимательно подхожу к выбору товаров для ребенка. Если это игрушки то ...
Вчера, 12:19
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Міськгаз став розсилати листи ЩАСТЯ з попередженням про відключення. Я пропоную Миколі Клочку, Петру Порошенку, Володимиру Гройсману підти разом зі ...
18.02.2017, 17:51
Смарт к материалу
Суд да дело: домашний арест в Сумах (видео)
Ситуация уже становится ясной! Почитайте параллельно статьи про ООО "Пандеон". Со слов Овсиенко у них яко-бы сфабрикованные уголовные дела, незаконные ...
17.02.2017, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII