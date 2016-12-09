В Сумах пять помещений выставят на аукцион

Пять помещений в разных частях города общей площадью 1233,3 кв. м подлежат приватизации путем продажи на аукционе. В частности, по ул. Роменской, 96 (366,1 кв. м), Герасима Кондратьева, 215 (233,9 кв. м), Данила Галицкого, 77 (455,6 кв. м), Ильинская, 12/2 (44,6 кв. м) и ул. Троицкая, 26 (площадью 44,1 кв. м) Процедуру в феврале начал Департамент обеспечения ресурсных платежей. Рыночную стоимость объектов определят субъекты оценочной деятельности, определенные конкурсом. Конкурс состоится 15 марта в 10.00 по адресу: ул. Садовая, 33, 2-й этаж, комн. 36 (телефон для справок: 700-406), — сообщает Муниципальный информационный портал.