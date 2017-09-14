В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП (фото)

25 сентября около 17:30 минут на улице Горького 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не выбрав безопасную дистанцию и столкнулся с транспортным средством Hyundai Tucson, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По данным пресс-службы патрульной полиции Сум, виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у него 3,65 промилле алкоголя, что более чем 18 раз превышает допустимую норму.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя Mercedes-Benz два административных протокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.