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В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП (фото)

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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25 сентября около 17:30 минут на улице Горького 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не выбрав безопасную дистанцию и столкнулся с транспортным средством Hyundai Tucson, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
По данным пресс-службы патрульной полиции Сум, виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у него 3,65 промилле алкоголя, что более чем 18 раз превышает допустимую норму.
Полицейские оформили ДТП и составили на водителя Mercedes-Benz два административных протокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

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