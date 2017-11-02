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В Сумах пьяный полицейский врезался на своей машине в патрульное авто

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах пьяный полицейский врезался на своей машине в патрульное авто

В Сумах, в ночь на 13 ноября, нетрезвый полицейский врезался на своей машине в патрульный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции г. Сумы, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, двигаясь по улице Прокофьева со стороны моста в сторону ул. Харьковской на закруглении дороги допустил наезд на припаркованный патрульный автомобиль Toyota Prius, пишет Главред.
Согласно сообщению, автомобиль полиции стоял у края проезжей части, а водитель Mitsubishi, очевидно, пытался заехать на бордюр рядом с патрульным авто. В результате Mitsubishi столкнулся и с бордюром, и с авто патрульных и получил существенные повреждения. Патрульный автомобиль также пострадал.
«Водитель Mitsubishi Colt получил телесные повреждения. После оказания ему первой медицинской помощи патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования в установленном законом порядке он отказался.
В связи с этим в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, за рулем Mitsubishi находился лейтенант полиции Игорь Мишуков.
Стоит отметить, ст. 130 КУоАП предусматривает одинаковую ответственность, как за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в предусмотренном законом порядке. Речь идет о штрафе в сумме 10,2 тыс. грн и лишении права управления транспортными средствами на один год.

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