В Сумах пьяный полицейский врезался на своей машине в патрульное авто

В Сумах, в ночь на 13 ноября, нетрезвый полицейский врезался на своей машине в патрульный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции г. Сумы, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, двигаясь по улице Прокофьева со стороны моста в сторону ул. Харьковской на закруглении дороги допустил наезд на припаркованный патрульный автомобиль Toyota Prius, пишет Главред.

Согласно сообщению, автомобиль полиции стоял у края проезжей части, а водитель Mitsubishi, очевидно, пытался заехать на бордюр рядом с патрульным авто. В результате Mitsubishi столкнулся и с бордюром, и с авто патрульных и получил существенные повреждения. Патрульный автомобиль также пострадал.

«Водитель Mitsubishi Colt получил телесные повреждения. После оказания ему первой медицинской помощи патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования в установленном законом порядке он отказался.

В связи с этим в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, за рулем Mitsubishi находился лейтенант полиции Игорь Мишуков.

Стоит отметить, ст. 130 КУоАП предусматривает одинаковую ответственность, как за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в предусмотренном законом порядке. Речь идет о штрафе в сумме 10,2 тыс. грн и лишении права управления транспортными средствами на один год.