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В Сумах проживает четверть населения области

Сегодня, 15:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах проживает четверть населения области

Численность населения на территории, подчиненной Сумскому горсовету, на 1 мая составляла 267,1 тыс. человек, из них городских жителей — 98,9%, сельских — 1,1%. В январе-апреле здесь родилось 757 младенцев, что на 47 детей меньше, чем в январе-апреле 2016 г. Количество умерших в январе-апреле составляла 1120 человек, что на 59 человек меньше, чем в соответствующем периоде 2016 г. Естественное сокращение составило 363 человека. Удельный вес жителей Сумского горсовета в общей численности населения Сумской области составляет 24,3%.
Справка: общая численность населения Сумской области по состоянию на 1 мая составила 1100,5 тыс. человек, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

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