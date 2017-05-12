В Сумах пройдет «Слобожанский мост»

Около 30 предприятий и учреждений области, Украины и мира представят свои достижения 26 мая в выставочном центре «Ильинский» Сумской ТПП на XIV Международной универсальной выставке межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества «Слобожанский мост-2017».

По словам организаторов, «изюминкой» выставки станет проведение бизнес-форума, в котором примут участие представители Международного Трейд-клуба в Украинею. В частности, свое участие в мероприятии подтвердили дипломаты, экономические советники посольств Болгарии, Бельгии, Канады, Литвы, Словакии, Венгрии в

Выставка начнется в 10:00 26 мая по адресу: м. Суми, ул. Ильинской. 7А, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

В 11:00 на втором этаже состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сумщины и мира. По его завершении бизнесмены проведут В2В-переговоры.

Справка:Первая выставка «Слобожанский мост» состоялась в 2004 году. В 2008 году Министерство экономики Украины официально присвоило выставке статус «международной», потому что среди ее експонентив были представители не только ближнего, но и дальнего зарубежья.