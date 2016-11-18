28 декабря в городе Сумы на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам, — сообщает информационный портал Сумского горсовета. На главной площади области лучшие аграрные и промышленные предприятия предложат покупателям праздничный ассортимент товаров,
По словам организаторов, на ярмарке будет представлен широкий выбор новогодних елок, украшений и подарков, высококачественная молочная продукция, свежее мясо, мясо-копченые и колбасные изделия, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, мука, крупы, зерно, мед, живая рыба, рыбопродукты и другая продукция высшего сорта на разные вкусы и предпочтения.
В Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка
28 декабря в городе Сумы на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам, — сообщает информационный портал Сумского горсовета. На главной площади области лучшие аграрные и промышленные предприятия предложат покупателям праздничный ассортимент товаров,
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