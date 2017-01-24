31 января в урочище Токари на территории учебно-спортивной базы «Динамо» состоится чемпионат области по биатлону «Открытый кубок области на призы серебряной призерши Олимпийских игр в Нагано, ЗМСУ А. Петровой по биатлону».
Соревнования продлятся 5 дней. Победителей объявят на торжественном награждении 4 февраля в 13.00, — сообщает отдел молодежи и спорта Сумской ОГА.
Под Сумами пройдет чемпионат области по биатлону
31 января в урочище Токари на территории учебно-спортивной базы «Динамо» состоится чемпионат области по биатлону «Открытый кубок области на призы серебряной призерши Олимпийских игр в Нагано, ЗМСУ А. Петровой по биатлону».
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