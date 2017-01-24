Под Сумами пройдет чемпионат области по биатлону

31 января в урочище Токари на территории учебно-спортивной базы «Динамо» состоится чемпионат области по биатлону «Открытый кубок области на призы серебряной призерши Олимпийских игр в Нагано, ЗМСУ А. Петровой по биатлону».

Соревнования продлятся 5 дней. Победителей объявят на торжественном награждении 4 февраля в 13.00, — сообщает отдел молодежи и спорта Сумской ОГА.