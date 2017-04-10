В Сумах провели обыск в офисе

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, организованного по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.По имеющейся информации , операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные данные которых передавались в Москву. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все операции для неаккредитованного в Украине российского банка происходили через Интернет и сервисы IP-телефонии. Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве.

Оперативники СБ Украины выяснили, что организовал нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов. Сумы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения «испытательного срока».

Во время обысков в нескольких специально арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающих передачу личных данных граждан в Россию.

По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка является главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР / ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, — сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области

В рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма в офисном помещении ООО проведен санкционированный обыск.

Для извлечения необходимых предметов и документов, имеющих существенное значение для установления истины в вышеуказанном уголовном производстве, следователями СО УСБУ в Сумской, на основании постановления следственного судьи проведен обыск в нежилых помещениях офиса ООО. Как отметил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, во время указанной следственного действия изъята компьютерная техника в количестве более 60 единиц и документацию.

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится комплекс следственных (розыскных) мероприятий по всестороннему, полному и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, в том числе соблюдение требований действующего трудового законодательства в отношении работников указанного кол-центра, — сообщает пресс-служба прокуратуры области