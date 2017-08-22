В Сумах проведут эко-акцию

В Сумах высадят общественную ореховую рощу. Деревья, которые хотят высадить, индейцы Северной Америки считали эликсиром жизни и использовали в лечении различных заболеваний. 4-5 ноября с 10 утра и до сумерек на пригорке над оз. Чеха (ул. Замостянская, 7) состоится высадка более 100 деревьев «ореха черного». Об этом в соцсетях сообщил Президент общественной организации «Подумай» Евгений КУЗЬМИЧЕВ. Он написал, что на обращение от 11 октября в управление архитектуры и градостроительства получен позитивный ответ.

Справка. Черный орех (Julgans nigra) уникален своими целебными свойствами, общеукрепляющим и омолаживающим воздействием на человеческий организм, аналогов среди растений ему не существует. Биологически активные вещества черного ореха обладают ценными антибактериальными, противопаразитарными, противогрибковыми, противоопухолевыми свойствами. Такое уникальное сочетание придает ореха неповторимого эвкалипто-цитрусово-хвойного запаха. Орех черный является природным антибиотиком и кроме целого ряда полезных свойств, является украшением парков и скверов, ценится прежде всего за высокое качество древесины. Принадлежит к наиболее ценным среди типа красного дерева, древесина чрезвычайно жесткая, прочная, темно-коричневого цвета, имеет красивую текстуру. В естественных условиях достигает 45 метров высоты и 1,5-2 метра в диаметре.