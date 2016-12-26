В Сумах простятся с Владимиром Ситало

14 февраля в 12.00 в фойе админздания ГУНП (ул. Г.Кондратьева, 25, 1 этаж) пройдет прощание с генерал-майором милиции Владимиром СИТАЛО, который с 1983 по 1992 год возглавлял областное управление милиции.

Он умер 10 февраля на 81-м году.

На Сумщину Владимир Степанович приехал в 1983 году: 47-летний офицер возглавил УВД Сумского облисполкома. Он уволился из органов внутренних дел в 1992 году.

В 1998 году инициировал создание областной организации Союза юристов Украины, которую возглавлял три года.

С января 2003 года Владимир Ситало возглавлял областную ветеранскую организацию Ассоциации ветеранов МВД Украины. С августа 2004 года назначен на должность советника начальника УМВД по работе с общественными организациями, а в июне 2009 года советником начальника УМВД по работе с ветеранскими организациями. Он постоянно принимал активное участие в общественной жизни коллектива управления.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской СРС, неоднократно поощрялся правами МВД СССР, МВД Украины и УМВД области. Имел семь медалей и почетное звание «Заслуженный работник МВД СССР».