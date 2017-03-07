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В Сумах простятся с Иваном Сало

Сегодня, 14:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах простятся с Иваном Сало

Завтра в Сумах простятся с однм из основателей УАБД Иваном Васильевичем Сало.
«Ушёл из жизни Величайший человек — Сало Иван Васильевич. Фундатор финансовой науки, один из основателей Украинской академии банковского дела, первый заведующий кафедры банковского дела УАБД.
Отзывчивый, мудрый, мужественный, волевой человек … Всегда делился с молодыми коллегами своими знаниями и богатым жизненным опытом. Профессор, умеющий увлечь студентов.
Светлая память! Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!
Прощание состоится в 11.00 завтра 8.05.2017 в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы», — написала сумчанка Яна Кривич.

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