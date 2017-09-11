В Сумах простились с Алексеем Озеровым (фото, видео)

В среду 13 сентября в Сумах на Аллее Славы на центральном городском кладбище провели в последний путь 30-летнего спецназовца Алексея Озерова. Он родом из Путивльского района. Дома остались 9-летняя дочь, жена и родители.

«Он все боевые задачи выполнял на «отлично». Служили под Торецким Авдеевского района Донецкой области. Разумным был, инициатива, толковый, среди сослуживцев был … сказать, что в хороших отношениях — ничего не сказать. Услышал об этой ситуации — слезы на глазах, больше никаких эмоций. Он у нас служил с июля месяца 16-го года и до апреля 17-го года», — сообщил UA Суми командир роты в / ч 3051 Нацгвардии Украины Игорь Степанов

Алексей Озеров біл командиром отделения в воинской части №3051 Национальной гвардии Украины, служил в 95-й десантной Житомирской бригаде, в Киевском беркуте, а затем перевелся в сумской. Родом из Путивльского района. Четыре раза был в зоне АТО, и защищал страну в «горячих» точках, таких, как Дебальцево, — сообщает СТС.

Алексей Озеров погиб 10 сентября во время учений в Кировоградской области. Его и еще одного военного застрелил другой боец. Как сообщают РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-служу ведомства, по факту гибели двух военнослужащих в Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство …умышленное убийство… Процессуальное руководство осуществляется Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, в воскресенье, около 22.40, на территории одной из воинских частей военнослужащий совершил две короткие очереди в направлении сержанта и солдата той же части, которые выполняли тренировочные упражнения. Военные погибли на месте. Стрелявший задержан. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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