Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.09 Четверг

В Сумах простились с Алексеем Озеровым (фото, видео)

Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регион: Сумы
Панорама Панорама

В среду 13 сентября в Сумах на Аллее Славы на центральном городском кладбище провели в последний путь 30-летнего спецназовца Алексея Озерова. Он родом из Путивльского района. Дома остались 9-летняя дочь, жена и родители.
«Он все боевые задачи выполнял на «отлично». Служили под Торецким Авдеевского района Донецкой области. Разумным был, инициатива, толковый, среди сослуживцев был … сказать, что в хороших отношениях — ничего не сказать. Услышал об этой ситуации — слезы на глазах, больше никаких эмоций. Он у нас служил с июля месяца 16-го года и до апреля 17-го года», — сообщил UA Суми командир роты в / ч 3051 Нацгвардии Украины Игорь Степанов
Алексей Озеров біл командиром отделения в воинской части №3051 Национальной гвардии Украины, служил в 95-й десантной Житомирской бригаде, в Киевском беркуте, а затем перевелся в сумской. Родом из Путивльского района. Четыре раза был в зоне АТО, и защищал страну в «горячих» точках, таких, как Дебальцево, — сообщает СТС.
Алексей Озеров погиб 10 сентября во время учений в Кировоградской области. Его и еще одного военного застрелил другой боец. Как сообщают РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-служу ведомства, по факту гибели двух военнослужащих в Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство …умышленное убийство… Процессуальное руководство осуществляется Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, в воскресенье, около 22.40, на территории одной из воинских частей военнослужащий совершил две короткие очереди в направлении сержанта и солдата той же части, которые выполняли тренировочные упражнения. Военные погибли на месте. Стрелявший задержан. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Фото СТС

Напечатать Письмо автору Просмотров 456 Комментариев 0

читайте также
Сумщина в слезах: навеки 39 (фото) 2 фото
Сумщина в слезах: навеки 39 (фото)
11.09.2017, 08:23 Новость
Панорама Панорама 11.09.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 777 Комментариев 0
Шостка простится с Константином Сергиенко
Шостка простится с Константином Сергиенко
08.09.2017, 13:49 Новость
Панорама Панорама 08.09.2017, 13:49 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 253 Комментариев 0
Инвестор отказался от полигона в Сумах
Инвестор отказался от полигона в Сумах
25.07.2017, 11:07 Новость
Панорама Панорама 25.07.2017, 11:07 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия, Топ-тема, Экономика Регион: Сумы Просмотров 432 Комментариев 0
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
21.07.2017, 10:01 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 10:01 Категория: Новость Рубрики: Мир, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 656 Комментариев 1
Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО
Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО
12.07.2017, 19:24 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 19:24 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 208 Комментариев 0
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
06.07.2017, 12:55 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 210 Комментариев 0
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
12.06.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 12.06.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 285 Комментариев 0
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
08.06.2017, 13:45 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 13:45 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 047 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 134 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 360 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Нужно ли менять форсунки
Сегодня, 17:33
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 74 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 2
последние комментарии
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
11.09.2017, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
Сергей Федоров к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Ой, НЕ СМЕШИТЕ лопухнутые и не делайте С МУХИ СЛОНА. О скапке в чужом глазу ВЕРЕЩАТ чтобы НЕ ЗАМЕЧАЛИ БРЕВНО ...
09.09.2017, 22:06
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII