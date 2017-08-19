В Сумах прокуратура изучает действия полиции (видео)

Прокуратура изучает обстоятельства конфликта между горожаниным и сотрудниками патрульной полиции. Об этом мы уже писали.

Конфликт между патрульными и бывшим военным, который участвовал в вооруженном конфликте на Востоке, Андреем Кузякиным произошел в Сумах на прошлой неделе. В результате мужчина попал в больницу. В прокуратуре — начали уголовное производство, патрульные же говорят — полномочий не превышали.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, в прокуратуре по заявлению Андрея открыли уголовное производство по статье «превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, — сообщает UA Суми.

