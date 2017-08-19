Прокуратура изучает обстоятельства конфликта между горожаниным и сотрудниками патрульной полиции. Об этом мы уже писали.
Конфликт между патрульными и бывшим военным, который участвовал в вооруженном конфликте на Востоке, Андреем Кузякиным произошел в Сумах на прошлой неделе. В результате мужчина попал в больницу. В прокуратуре — начали уголовное производство, патрульные же говорят — полномочий не превышали.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, в прокуратуре по заявлению Андрея открыли уголовное производство по статье «превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, — сообщает UA Суми.
В Сумах прокуратура изучает действия полиции (видео)
Напечатать Письмо автору Просмотров 79 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
19.08.2017, 12:29 Новость
Ирина Власова Подписаться 19.08.2017, 12:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 761 Комментариев 0 Поддержали 0
19.08.2017, 09:39 Новость
Панорама Подписаться 19.08.2017, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 370 Комментариев 0 Поддержали 0
18.08.2017, 17:41 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 17:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 148 Комментариев 0 Поддержали 0
18.08.2017, 16:16 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 259 Комментариев 0 Поддержали 0
18.08.2017, 15:17 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 145 Комментариев 0 Поддержали 0
18.08.2017, 13:15 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 077 Комментариев 1 Поддержали 1
18.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 18.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 728 Комментариев 1 Поддержали 0
17.08.2017, 12:01 Новость
Панорама Подписаться 17.08.2017, 12:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 416 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 215 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 556 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 12:05
admin adminych Подписаться Сегодня, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0 Поддержали 0
30.10.2017, 19:11
admin adminych Подписаться 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Сегодня, 12:21
та це ж справжній бєспрєдєл!!! З яких це пір заборонили кидати чиновників у сміттєвий бак! Ні, я насилу пережив що ...29.10.2017, 08:00