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В Сумах прокуратура изучает действия полиции (видео)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах прокуратура изучает действия полиции (видео)

Прокуратура изучает обстоятельства конфликта между горожаниным и сотрудниками патрульной полиции. Об этом мы уже писали.
Конфликт между патрульными и бывшим военным, который участвовал в вооруженном конфликте на Востоке, Андреем Кузякиным произошел в Сумах на прошлой неделе. В результате мужчина попал в больницу. В прокуратуре — начали уголовное производство, патрульные же говорят — полномочий не превышали.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, в прокуратуре по заявлению Андрея открыли уголовное производство по статье «превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, — сообщает UA Суми.

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