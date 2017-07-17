В Сумах произошло ДТП с разыскиваемым мотоциклом (фото)

Около 22 часов 31 июля на ул. Ковпака в Сумах произошло ДТП: столкнулись маршрутка и мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум, на месте происшествия инспекторы установили, что два маршрутных транспортных средства двигались по крайней левой полосе в направлении улицы Черниговской.

Вблизи супермаркета на Ковпака, водитель первой маршрутки начал тормозить, чтобы пропустить пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. В это время руководитель маршрутного транспортного средства, который двигался позади, изменил направление движения и занял крайнюю правую полосу для движения.

После этого, водитель мотоцикла Honda, не придерживаясь безопасной скорости движения и дистанции, допустил попутное столкновение с Рута 25, которая находилась на крайней правой полосе.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка мотоцикла получили телесные повреждения. Врачи зафиксировали у нее закрытый компрессионный перелом тела позвоночника 2-го и 3-й степении

Инспекторы попросили водителя мототранспорта предоставить свое водительское удостоверение и документы на мотоцикл. Как выяснилось, мужчина не имел соответствующей категории на право управления таким транспортным средством, поэтому патрульные составили на него соответствующие админматериалы. рассказывал несколько версий потери свидетельства о регистрации: сначала говорил, что в результате ДТП оно куда-то улетело, потом, что их забрали случайные прохожие. Проверив по имеющимся базам номерные знаки тернопольской регистрации, которые были на мотоцикле, инспекторы установили, что на них зарегистрирован легковой автомобиль, к тому же по номеру рамы удалось установить, что мототранспорт находится в розыске. В 2014 году им незаконно завладели в Черновцах.

Мотоцикл Honda эвакуированы на штраф-площадку..

После полуночи в больницу обратился и 29-летний мотоциклист: у него зафиксировали рваную рану живота и множественные ушибы. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также историю попадания к мужчине похищенного мотоцикла.

В соцсетях размещен пост с призывом о помощи пострадавшей девушке.

фото патрульной полиции сум и из соцсетей