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В Сумах проинспектировали театр

Сегодня, 12:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах проинспектировали театр

Несмотря на современный ремонт Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.Щепкина, председатель облгосадминистрации, который пришел посмотреть на состояние заведения, увидел и те проблемы, которые срочно требуют вмешательства областной власти.
«Проинспектировав театр, мы убедились, что в театре далеко не все сделано и его реконструкция не завершена, – отметил глава области. – Я вижу, что выполнена лишь треть необходимой работы. Поэтому областная государственная администрация, областной совет и Сумская городской совет договорились о сотрудничестве по решению этого вопроса полностью».
Специальный подъемник для людей с особыми потребностями, расширение малой сцены и ремонт гримерок и коридоров – это то, чего сейчас требует сумской храм Мельпомены. Поэтому, по словам Николая Клочко, на сессии областного совета облгосадминистрация будет предлагать депутатам финансово поддержать областной театр, — передает пресс-служба Сумской ОГА.
«Безусловно, на это нужна большая сумма средств, но за 4-5 лет, я считаю, этот процесс реально завершить, – подчеркнул председатель облгосадминистрации. – Думаю, что городской совет также выполнит свою часть обязательств, а именно реконструирует театральную площадь. И совместными усилиями мы получим современный театр европейского образца».
Директор театра Николай ЮДИН рассказал о все проблемные участки этого огромного здания и подчеркнул: «Наверное, излишне говорить о том, какую роль театр играет в жизни жителей Сумщины. Он, особенно в наше непростое время, воспитывает у горожан чувства патриотизма, любви к прекрасно, учит ценить культуру. Поэтому я, безусловно, благодарен облгосадминистрации, областному совету за то, что не оставляют нас наедине с нашими проблемами, помогают нам их решать».

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