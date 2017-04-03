На Театральной площади продолжаются подготовительные работы, необходимые для замены коммуникаций.
«На Театральной площади идет демонтаж плит. Все согласовано. Машины загружают и вывозят. Материалы оплочены. Подрядчик определен Как только уберут плиты, чтобы можно было копать траншею, работа начнется», — доложили градоначальнику на аппаратном совещании 10 мая.
Напомним, заезд и выезд на театральной площади закрыли в конце апреля, к демонтажу плит приступили 3 мая. Работы ведутся ежедневно.
На фото — фронт работ на 11 мая.
В Сумах продолжаются работы на Театральной площади (фото)
На Театральной площади продолжаются подготовительные работы, необходимые для замены коммуникаций.
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