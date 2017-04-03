В Сумах продолжаются работы на Театральной площади (фото)

На Театральной площади продолжаются подготовительные работы, необходимые для замены коммуникаций.

«На Театральной площади идет демонтаж плит. Все согласовано. Машины загружают и вывозят. Материалы оплочены. Подрядчик определен Как только уберут плиты, чтобы можно было копать траншею, работа начнется», — доложили градоначальнику на аппаратном совещании 10 мая.

Напомним, заезд и выезд на театральной площади закрыли в конце апреля, к демонтажу плит приступили 3 мая. Работы ведутся ежедневно.

На фото — фронт работ на 11 мая.