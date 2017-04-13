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08.06 Четверг

В Сумах продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей

Восемь этапов. В Сумах с 10 мая по 28 августа проводятся поэтапные гидравлические испытания повышенным давлением (16 атмосфер) магистральных и (12 атмосфер) распределительных тепловых сетей.
С 22 мая по 2 июня будет проводиться второй этап гидравлических испытаний по магистрали № 5 в районе улиц Харьковской, Сергея Табалы (П.Коммуны), Прокофьева, Н.-Сыроватской, Ахтырской. С 24 мая по 24 июня на теплосетях от котельных Косовщинская, 96, Нахимова, 30 в районе улиц Косовщинская, Нахимова, Ивана Кавалеридзе (9 Января), переулке Гетманском (Баумана). По данным компании «Сумытеплоэнерго», на срок проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено.
Испытания проводятся согласно распоряжению городского головы № 139-р от 3 мая и Правилам технической эксплуатации тепловых установок и сетей.
Следующие этапы испытаний: с 6 по 18 июня — по магистралям №№ 4 и 3 в районе улиц Привокзальной, Троицкой, Супруна, Воскресенской, площади Независимости;
с 19 июня по 2 июля — по магистралям №№3 и 6 в районе улиц Труда, Ремесленной, Металлургов; с 3 по 16 июля — по магистралям №№ 4 и 8 в районе улиц Первомайской, Засумской, Садовой, Люблинской, Ярослава Мудрого, Ильинской; с 17 по 30 июля — по магистралям №№7,1 и 2 в районе проспекта Лушпы, улиц Героев Крут, Интернационалистов, Заливной, 2-й Железнодорожной, Тополянской, Скрябина, Супруна, проспекта Шевченко; с 31 июля по 13 августа — по магистрали № 6 в районе улиц Ковпака, Романа Атаманюка, проспекта Курского; с 14 по 23 августа — по магистрали №6 в районе улиц Юнаковской, Л. Украинки, проспекту Курскому.
Испытания на внутриквартальных теплосетях от ЦТП Заречного и Ковпаковского тепловых участков пройдут без прекращения подачи горячего водоснабжения.
На время испытаний на теплосетях и технологическом оборудовании котельных горячее водоснабжение будет прекращено: с 10 мая по 10 июня в районе улиц Белопольского пути; с 22 мая по 2 июня — в районе улиц Н.-Сыроватской, Ахтырской; с 24 мая по 24 июня — в районе ул. Косовщинской и Нахимова; с 1 по 14 июня — в районе ул. Роменской, с 6 по 20 июня в районе ул. Г.Кондратьева; с 15 по 27 июня — в районе ул. Декабристов; с 12 июня по 10 июля — в районе поселка Веретеновка.
Горожан просят быть осторожными и предупреждать детей об опасности. Не приближаться к провалам и местам выхода воды и обо всех таких случаях сообщать на АЭДС компании «Сумытеплоэнерго» по телефонам: 22-13-73, 22-23-39 (круглосуточно), 25-03-98 (с 8-00 до 17-00).

Цитата

««Сумытеплоэнерго» оперативно приступает к ликвидации порывов», — Валерий Марюхна, начальник отдела «Служба 1580»

Фото автора
Издержки производства. Часто в период испытаний возникают аварийные разрытия. Лучше их устранять летом, как это делают в переулке Академическом
Саша Белая, «Панорама» №22

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