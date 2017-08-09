В Сумах продолжают исчезать буквы (фотофакт)

Недавно мы заметили, что в названии ТЦ «Мануфактуры» стало не хватать одной буквы «У». и вот сегодня объектив фотоаппарата зафиксировал, что пропавших букв значительно больше. И вместо привычного названия оставшиеся складываются в какую-то абракадабру. Интересно, кому они понадобились?