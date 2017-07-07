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В Сумах продолжают бороться за берег Псла

Сегодня, 10:24 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы
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В Сумах продолжают бороться за берег Псла

Электронная петиция о демонтаже забора на берегу реки Псел в районе Харьковского моста со стороны кафе «Колибри» получила ответ властей, в котором они признали незаконность такой конструкции.

Еще в середине мая жители города сообщили Сумскому городскому совету о нарушении в самом центре города. «Прошу прийняти міри для демонтажу паркана, встановленого на березі річки Псел в центрі міста Суми (кафе «Колібрі» біля Харківського мосту). Згідно статті 89 Водного Кодексу України, у прибережних захисних смугах уздовж річок забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних). Також збудованим парканом був перекритий вільний доступ громадян до берега річки, який є місцем загального користування», — обратился к властям сумчанин Александр ВОЛИК.
Петиция набрала необходимое количество голосов и получила ответ. В нем речь идет о том, что утсановленный частным заведением ограждение является незаконным.
«За дорученням міського голови спеціалістами департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради відповідно до п. є ст. 12 Земельного кодексу України, п. 3.2.40 Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1672-МР проведено обстеження земельної ділянки водного фонду у прибережный захисній смузі р. Псел у районі Харківського мосту (кафе «Колібрі») з метою встановлення порушень вимог земельного та водного законодавства. При вивченні документів та матеріалів, які є в наявності у департаменті забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та фактичному обстеженні вищезазначеної земельної ділянки на місцевості встановлено наступне.
Рішенням Сумської міської ради від 23.12.2009 № 3378-МР «Про надання в оренду, поновлення терміну користування земельними ділянками підприємствам, установам, організаціям і підприємцям» ТОВ «Олівія» надано в оренду земельну ділянку загальною площею 0,0653 га під розміщеним кафе та літнім майданчиком за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 2а. На підставі цього рішення був укладений договір оренди земельної ділянки від 21.04.2010 року терміном до 23.12.2019 року, який зареєстрований у Сумському міському відділі Сумської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» 27.07.2010 року за № 041063700200. На дану земельну ділянку встановлені обмеження (сервітути) площею 0,0004 га для забезпечення проходу і проїзду через земельну ділянку та обмеження площею 0,0406 га у зв’язку з проходженням через земельну ділянку прибережної захисної смуги (кадастровий план додається).
Також виявлено, що по межі орендованої земельної ділянки зі сторони ТРЦ «Мануфактура», до самого урізу води ТОВ «Олівія» встановлена сітчаста огорожа. Аналогічна огорожа встановлена також між опорами Харківського мосту, тим самим повністю загородивши прибережну захисну смугу біля р. Псел, що унеможливлює вільний прохід та вільний доступ громадянам до р. Псел, порушуючи їхнє право на загальне водокористування (ст. 47 Водного кодексу України). Також в діях представників ТОВ «Олівія» вбачаються порушення вимог ст. 89 Водного кодексу України та ст. 61 Земельного кодексу України в частині використання земель в межах прибережної захисної смуги.
Враховуючи вищевикладене, департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської для вжиття заходів реагування стосовно порушника вимог водного і земельного законодавства направив відповідні листи до Державної екологічної інспекції у Сумській області та управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»», — говорится в ответе на петицию.

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