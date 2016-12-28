В Сумах продали два помещения

Два нежилых помещения в Сумах нашли новых хозяев. Таковы итоги первого проведенного в феврале аукциона. Как сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей, нежилое помещение площадью 85,9 кв. м, расположенное по ул. Леонида Быкова, 2/1 при начальной стоимости 113 тыс. грн. без НДС, продан за 124,3 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 11,3 тыс. грн. Победитель торгов — ООО Тихенко К.П.

Другой лот — помещение площадью 140,3 кв.м. по ул. Харьковской, 1, продан за 152,02 тыс. грн. без НДС при начальной стоимости в 138,2 тыс. грн.

Шаг аукциона составлял 13,82 тыс. грн. Новым владельцем стало ООО «Сумбудтранс», — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.