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В Сумах продали два помещения

Сегодня, 08:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах продали два помещения

Два нежилых помещения в Сумах нашли новых хозяев. Таковы итоги первого проведенного в феврале аукциона. Как сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей, нежилое помещение площадью 85,9 кв. м, расположенное по ул. Леонида Быкова, 2/1 при начальной стоимости 113 тыс. грн. без НДС, продан за 124,3 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 11,3 тыс. грн. Победитель торгов — ООО Тихенко К.П.
Другой лот — помещение площадью 140,3 кв.м. по ул. Харьковской, 1, продан за 152,02 тыс. грн. без НДС при начальной стоимости в 138,2 тыс. грн.
Шаг аукциона составлял 13,82 тыс. грн. Новым владельцем стало ООО «Сумбудтранс», — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.

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