Два нежилых помещения в Сумах нашли новых хозяев. Таковы итоги первого проведенного в феврале аукциона. Как сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей, нежилое помещение площадью 85,9 кв. м, расположенное по ул. Леонида Быкова, 2/1 при начальной стоимости 113 тыс. грн. без НДС, продан за 124,3 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 11,3 тыс. грн. Победитель торгов — ООО Тихенко К.П.
Другой лот — помещение площадью 140,3 кв.м. по ул. Харьковской, 1, продан за 152,02 тыс. грн. без НДС при начальной стоимости в 138,2 тыс. грн.
Шаг аукциона составлял 13,82 тыс. грн. Новым владельцем стало ООО «Сумбудтранс», — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.
В Сумах продали два помещения
Два нежилых помещения в Сумах нашли новых хозяев. Таковы итоги первого проведенного в феврале аукциона. Как сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей, нежилое помещение площадью 85,9 кв. м, расположенное по ул. Леонида Быкова, 2/1 при начальной стоимости 113 тыс. грн. без НДС, продан за 124,3 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 11,3 тыс. грн. Победитель торгов — ООО Тихенко К.П.
Напечатать Письмо автору Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
28.12.2016, 09:09 Новость
Панорама Подписаться 28.12.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 111 Комментариев 0 Поддержали 0
28.12.2016, 08:17 Новость
27.12.2016, 18:03 Новость
Панорама Подписаться 27.12.2016, 18:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 11:19 Новость
27.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Подписаться 27.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 249 Комментариев 0 Поддержали 0
26.12.2016, 19:57 Новость
Юлия Левковская Подписаться 26.12.2016, 19:57 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 146 Комментариев 0 Поддержали 0
23.12.2016, 08:20 Новость
22.12.2016, 10:30 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 404 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
15.03.2017, 16:19
admin Подписаться 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
14.03.2017, 11:39
admin Подписаться 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
14.03.2017, 10:56
admin Подписаться 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0 Поддержали 0
13.03.2017, 16:36
admin Подписаться 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
10.03.2017, 18:57
admin Подписаться 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Я тоже обычно всё покупаю на распродажах - получается намного выгоднее. Тем более, если к нам приходит какой-то тренд, то ...Сегодня, 12:46
Думаю, что главное - покупать товары в специализированных магазинах. Желательно в крупных, которые существуют на рынке достаточно давно и дорожат ...Сегодня, 12:41