Ремонтные работы на фасаде ресторана-локомотива на Привокзальной площади, 5/1 начались еще до Пасхи. Здание обнесли ограничивающей движение предупреждающей лентой, а уже после праздников установили строительные леса. Сейчас работники обдирают поизносившийся фасад, шпаклюют трещины и дыры. Это заведение изрядно потрепало временем и уже давно пора привести его в порядок.
Напомним, в ресторане «Восточный экспресс» изначально находились и просторный банкетный зал, и кафе, и даже бильярд. Позже его закрыли. И в стенах этого заведения под вывеской «Миттева лотерея» устроили игровой клуб, законностью которого в свое время интересовался народный депутат Олег Медуница.
В Сумах приводят в порядок «Восточный экспресс»
Ремонтные работы на фасаде ресторана-локомотива на Привокзальной площади, 5/1 начались еще до Пасхи. Здание обнесли ограничивающей движение предупреждающей лентой, а уже после праздников установили строительные леса. Сейчас работники обдирают поизносившийся фасад, шпаклюют трещины и дыры. Это заведение изрядно потрепало временем и уже давно пора привести его в порядок.
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