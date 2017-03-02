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В Сумах приводят в порядок «Восточный экспресс»

Сегодня, 13:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
В Сумах приводят в порядок «Восточный экспресс»

Ремонтные работы на фасаде ресторана-локомотива на Привокзальной площади, 5/1 начались еще до Пасхи. Здание обнесли ограничивающей движение предупреждающей лентой, а уже после праздников установили строительные леса. Сейчас работники обдирают поизносившийся фасад, шпаклюют трещины и дыры. Это заведение изрядно потрепало временем и уже давно пора привести его в порядок.
Напомним, в ресторане «Восточный экспресс» изначально находились и просторный банкетный зал, и кафе, и даже бильярд. Позже его закрыли. И в стенах этого заведения под вывеской «Миттева лотерея» устроили игровой клуб, законностью которого в свое время интересовался народный депутат Олег Медуница.

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