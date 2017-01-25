В Сумах приватизировали три помещения

Три помещения, расположенные в разных районах города, выкупили их бывшие арендаторы в соответствии с оценкой стоимости помещений, выполненной независимыми оценщиками.

Нежилое помещение площадью 52,3 кв. м в пер. Терезова, 3, приватизировано МЧП «Гонг» за 138 тыс. грн. без НДС. ООО «Управляющая компания «Сумытехнобудсервис» стала собственником помещения площадью 65,1 кв. м по ул. Екатерины Зеленко, 4 (146 833 грн. без НДС), а помещение площадью 216, 8 кв. м по ул. Менделеева, 4 — ООО «Вега-С» 448 600 грн. без НДС. Об этом сообщает Информационный портал Сумского городского совета со ссылкой на Департамент обеспечения ресурсных платежей.