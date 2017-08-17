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31.08 Четверг

В Сумах прицеп повредил забор (фото)

Вчера, 17:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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Около 7 утра 29 августа на ул. Тополянской 26-летний водитель, управляя Renault Magnum, двигаясь на подъем, не справился с управлением транспортного средства, после чего произошло опрокидывание его прицепа.
В результате ДТП прицеп повредил забор жилого дома, никто не пострадал.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя админпротокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортным средством до 1 года. Решение будет принимать суд, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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