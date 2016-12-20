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В Сумах приступили к ремонту дорог

Вчера, 12:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах приступили к ремонту дорог

Время исправлять: с 6 марта дорожники Сум приступили к «латанию» городских дорог.
Заготовив холодный асфальт, сотрудники КП «Дорремстрой» на этой неделе приступят к ямочному ремонту наиболее пострадавших участков дорог. По традиции, начнут с центральной части города. Сейчас ведутся подготовительные работы, а после 8 марта уже приступят к ремонтам. Как заявил на аппаратном совещании директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА, уже подготовлены четыре бригады ремонтников и необходимая техника. При необходимости бригад может быть и шесть. Вот только погода еще не совсем радует: для нормальных ремонтов необходимо, чтобы среднесуточная температура составляла не менее 8 градусов. Пока же некоторые улицы еще не совсем просохли от осадков.
Дорожники совместно с патрульными уже провели ежегодное сезонное обследование дорог, составили акты обследований и сейчас составляют графики ремонтов. Уже заготовили около 18 тыс. тонн сыпучих материалов (12 тыс. т гранотсева и 6 тыс. т щебня) и 100 т битума.
Главный дорожник Сум считает, что «латание» дыр — полумера. На год или чуть больше. Чтобы исправить ситуацию, необходима реконструкция или капитальный ремонт. «С теми, что капитально отремонтированы, нет проблем, а там, где проводился ямочный ремонт, посыпались. За 17 лет моей работы в «Дорремстрое» мы впервые высыпали на дороги 9 тысяч тонн гранотсева с солью. Это только тысяча тонн соли. Это одна из причин, почему посыпались дороги», — заявил Александр Вегера.
По его словам, предприятие провело тендер на закупку асфальтного завода. «Сейчас идет его поставка. К концу мая, после сборки и наладки, планируем его запустить. Нужно использовать его по максимуму, потому что срок эксплуатации дорог, сделанных по новой технологии, будет не 12 лет, как сейчас, после укладки нового асфальтобетона он составит 24-30 лет», — заявил он.

Цитата
«Первые объекты на ремонт – Набережная р. Стрелка от Ильинской до Первомайской, Троицкая, Шевченко», — мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

Фото автора.
Сумские дороги. Уже известны случаи, когда из-за ям и колдобин транспорт попадал в очень неприятные ситуации

Ирина Власова, «Панорама №11

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