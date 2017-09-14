В Сумах предотвратили суицид (видео)

11 ноября около 5:30 на проспекте Шевченко на мосту в направлении улицы Набережной реки Стрелки патрульные заметили женщину, которая сначала держалась за ограду, а затем начала неожиданно перелезать ее. Патрульные остановились и сразу побежали к ней.

«Видел, как она почти полностью перелезла забор, в это время на улице был дождь, поэтому любое движение могло привести к падению. К счастью, меня она не увидела, поэтому когда я приблизился к ней, решил не терять времени — схватил ее за одежду и начал тянуть назад», — рассказывает инспектор 4-й роты Управление патрульной полиции в городе Сумы Александр Семижонов.

33-летняя женщина вела себя агрессивно и имела признаки алкогольного опьянения. Общаться с мужчинами-патрульными она категорически отказывалась, поэтому полицейская Любовь Максименко, которая была в экипаже с Александром, предоставила ей квалифицированную психологическую помощь, после чего женщина успокоилась. Как выяснилось, накануне сумчанка поссорилась с мужем и подругами, а после употребления алкоголя решила свести счеты с жизнью.

Патрульные вызвали на место бригаду психиатрической помощи, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.