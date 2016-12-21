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08.02 Среда

В Сумах предлагают «ударить» соцсетями по проблемам с транспортом

Сегодня, 10:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Прочувствовав, как работает транспорт в Сумах (замерз на остановке, прождал транспорт полчаса и в итоге пошел пешком — знакомо!-r), член исполкома Сумского горсовета Владимир Луговой предлагает горожанам фиксировать и публиковать в соцсетях «свои» истории взаимоотношения с транспортом. Все это станет «доказательством» в борьбе за цивилизованный транспорт в городе.
«Суми, вул. Металургів. 7:15. Температура: -21с. На зупинці — стихійний мітинг. Зрештою, таке явище зумовлено відсутністью БУДЬ-ЯКОГО транспорту протягом довгого часу та великою кількістью бажаючих потрапити на роботу. Простояв на цій «акції» і я. Згадав Майдан. Ноги задубли так, що вже хотів починати раптівку «Хто не скаче — той москаль». А людей ставало ще більше.
Лише через пів години почали з’являтись на горизонті притиснуті до землі тролейбуси та маршрутки. Влізло у ці «консерви» маскимум 5-7 чоловік з усього нашого великого, металургівського кагалу. Бо набиваються ці «бусікі» вщент ще не доїзджаючи до Компрессорного заводу. Зрештою, я пішов на роботу пішки. 40 хвилин — і ти на місці! Щасливий, змерзлий і покритий інієм йдеш обіймати обігрівач.
Думаю, таких випадків в нашому славетному місті безліч. Ми звикли до такого нехлюйства перевізників. Відсутність графіку руху, незадовільний стан автопарку, «конструктивні особливості Рути», коли сніг і дощ створюють свій «мікроклімат» в салоні маршрутки — це не весь перелік проблем. Маю пропозицію до містян, які щодня з цим стикаються: починаймо акцію #ранок_з_сумською_маршруткою !
Публікуйте свої «історії», фотографуйте і фіксуйте такі випадки на своїх сторінках у соц.мережах з цим хештегом. Ми потім дістанемо цей матеріал з нашого великого»портфоліо», коли перевізники захочуть підняти тарифи до 6 грн!», — написал Владимир Луговой и выложил фото.

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