В Сумах «поймали» ремонтников (фото)

На днях, патрулируя улицу Горького, экипаж патрульных выявил нарушения ПДД при проведении ремонтных работ. Во время проверке документов инспекторы установили, что место проведения работ не обустроено должным образом.

Человек, который отвечал за проведение указанных работ, объяснил, что забыл обустроить место работы в соответствии с нормами законодательства.

Патрульные составили на него постановление по ч.3 ст.140 (нарушение правил обустройства мест производства работ) КоАП.

Подчеркиваем, что за нарушение норм по оборудованию на дорогах и улицах мест проведения работ или неприведение дороги или улицы в состояние, гарантирующее беспрепятственное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств наступает административная ответственность, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.