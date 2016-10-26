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В Сумах поймали «крота»

Сегодня, 10:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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30 декабря, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Данила Галицкого.Заявитель пояснил, что не может проехать к своему дому из-за проведения неизвестными лицами земляных работ. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что указанные работы проводятся без согласования с подразделениями Национальной полиции Украины.
Полицейские оформили соответствующие материалы и составили на ответственное должностное лицо за проведение земляных работ постановление по части 2 статьи 140 (проведения работ без согласования) КУоАП.

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