30 декабря, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Данила Галицкого.Заявитель пояснил, что не может проехать к своему дому из-за проведения неизвестными лицами земляных работ. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что указанные работы проводятся без согласования с подразделениями Национальной полиции Украины.
Полицейские оформили соответствующие материалы и составили на ответственное должностное лицо за проведение земляных работ постановление по части 2 статьи 140 (проведения работ без согласования) КУоАП.
В Сумах поймали «крота»
30 декабря, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Данила Галицкого.Заявитель пояснил, что не может проехать к своему дому из-за проведения неизвестными лицами земляных работ. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что указанные работы проводятся без согласования с подразделениями Национальной полиции Украины.
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