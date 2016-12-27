В Сумах «поймали» грязнулю (фото)

11 февраля около 12 часов неравнодушный гражданин стал свидетелем ситуации, когда автомобиль скинул большое количество мусора вблизи реки на улице 2-й Красносельской. Не теряя времени, мужчина вызвал на место происшествия патруль.

Экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место правонарушения.

Там инспекторы обнаружили транспортное средство ЗИЛ и кучу мусора рядом. Заявитель и еще несколько свидетелей указали на автомобиль и сообщили, что именно он высыпал мусор. Полицейские составили на гражданина протокол по статье 152 (нарушение правил в сфере благоустройства) КоАП.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен, решение будет принимать административная комиссия (статья 218 КУоАП), — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.