Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.02 Вторник

В Сумах «поймали» грязнулю (фото)

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

11 февраля около 12 часов неравнодушный гражданин стал свидетелем ситуации, когда автомобиль скинул большое количество мусора вблизи реки на улице 2-й Красносельской. Не теряя времени, мужчина вызвал на место происшествия патруль.
Экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место правонарушения.
Там инспекторы обнаружили транспортное средство ЗИЛ и кучу мусора рядом. Заявитель и еще несколько свидетелей указали на автомобиль и сообщили, что именно он высыпал мусор. Полицейские составили на гражданина протокол по статье 152 (нарушение правил в сфере благоустройства) КоАП.
Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен, решение будет принимать административная комиссия (статья 218 КУоАП), — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Напечатать Письмо автору Просмотров 501 Комментариев 0

читайте также
Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт) 2 фото
Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт)
27.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 221 Комментариев 0
В Сумах отпраздновали католическое Рождество 4 фото
В Сумах отпраздновали католическое Рождество
26.12.2016, 19:57 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 26.12.2016, 19:57 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
В Сумах автомобиль упал с моста (фото) 3 фото
В Сумах автомобиль упал с моста (фото)
26.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 752 Комментариев 0
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
26.12.2016, 08:09 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 530 Комментариев 0
Сумчане следят за уборкой снега (фото) 11 фото
Сумчане следят за уборкой снега (фото)
23.12.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 346 Комментариев 0
В Сумах рабочие требовали справедливости (фото) 4 фото
В Сумах рабочие требовали справедливости (фото)
09.11.2016, 12:39 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 09.11.2016, 12:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 210 Комментариев 5
Троллейбусы для Сум: тендер отменен
Троллейбусы для Сум: тендер отменен
07.11.2016, 16:13 Новость
Панорама Панорама 07.11.2016, 16:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 0
В Сумах огласили перемирие ради дела
В Сумах огласили перемирие ради дела
07.11.2016, 14:20 Новость
Панорама Панорама 07.11.2016, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 392 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
Сегодня, 10:47
admin admin Сегодня, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 432 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 329 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
За покупками на vskidku.com.ua — сайт оптимальных предложений города Сумы
Вчера, 18:22
admin admin Вчера, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Чем отличаются сороконожки от бутс и на каком покрытии в них играют?
Вчера, 17:36
admin admin Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
“Космос между нами”, или Новые “Сумерки” по-марсиански
Вчера, 16:19
admin admin Вчера, 16:19 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
kolenko к материалу
Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы
Все советы толковые и правильные - знаю из личного опыта, давно ношу линзы! Но хочу добавить еще один: если никак ...
Сегодня, 12:44
chupaka к материалу
Пикет в Сумах: «Нет пособникам террористов!» (фото)
(ц) Когда Кабмин, БПП, Народный фронт и другие Ляшко вступают против блокады торговли с ОРДЛО, - они говорят о "холодной зиме", ...
Вчера, 22:10
Сергей Федоров к материалу
В Украине снизили нормы потребления тепла и электроэнергии
«Укргаздобыча» в декабре 2016г. заказало у фашистской России через ПРОКЛАДКУ «Техпромсервис Лтд» (уже замеченной на ВОРОВСТВЕ) оборудование газовых месторождений на ...
Вчера, 21:10
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII