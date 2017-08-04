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09.08 Среда

В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов

Сегодня, 20:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов

Сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о создании в Сумах Центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике.
9 августа на заседании правительства утвержден проект постановления Кабинета Министров Украины «Об образовании государственных учреждений «Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» и «Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике».
Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике предполагается разместить в Сумах, а для его деятельности привлечь спортивные объекты, научно-медицинские учреждения и кадровый потенциал Сумского государственного университета, а также объекты спортивной инфраструктуры города.
«Теперь лучшие спортсмены Украины будут приезжать к нам и тренироваться на объектах нашей спортивной инфраструктуры.
Без преувеличения-новая страница легкой атлетике Сумщины, ставшей результатом совместной, 1,5 годовой работы единомышленников! Спасибо, кто был рядом и помогал!», — прокомментировал в соцсетях это событие Дмитрий Лантушенко.

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