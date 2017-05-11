В Сумах появится «Сквер счастья»

В центре Сум идут работы по обустройству сквера на участке напротив универмага «Киев». Здесь разобьют дорожки и клумбы, уложат плитку, сделают озеленение и благоустройство, установят лавочки. Работы планируют закончить до 31 августа. Стоимость работ – 1,234 млн грн. Работы выполняет ООО «Респект строй», выигравшее тендер.

Сначала в этом районе убрали МАФы, затем избавились от старого асфальтного покрытия.

«Вот такой замечательный «Сквер счастья» сейчас строится в центре города возле Макдональдса. Думаю, что этот сквер в корне изменит визуальное восприятие центральной части города, особенно учитывая, что предварительно там были демонтированы МАФы», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и выложил фото и макет. Понятно, почему сквер назвали «Счастье»: круг в середине с дорожками-лучиками напоминает солнце или смайлик.

Пост градоначальника активно комментировали горожане, желающие, чтобы здесь появилось больше зеленых насаждений.

Из-за этого поста в соцсетях уже разгорелся скандал. Депутат Сумского горсовета Андрей КРАМЧЕНКОВ написал под постом мэра комментарий: «Сквер – это деревья и тень под ними. Вырубить деревья и замостить это все дебильной плиткой – это не сквер. С уважением, ваш Кеп». Градоначальник вроде как ответил типа того, «что ты никто и зовут тебя никак», из-за чего в Сети было много «транспарантов». Но в понедельник этого комментария под постом мы не заметили. Может, то была шутка? С чьей стороны?

Цитата

«Там же будет место для скульптуры посредине, также нужны предложения», Александр Лысенко, мэр Сум

Фото автора.

Уже узнаваемо. Ко Дню города в центре Сум разобьют новый сквер

Ирина Власова, «ПАНОРАМА» №28