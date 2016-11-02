В группе «Типові Суми» пользователи поделились фотографией разрисованного авто. Некоторые жители успели заметить, что с правилами правописания автор текста не особо-то и дружит.
В Сумах появился праздничный автомобиль (фото)
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