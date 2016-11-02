Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.01 Вторник

В Сумах появился праздничный автомобиль (фото)

Сегодня, 10:12 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама

В группе «Типові Суми» пользователи поделились фотографией разрисованного авто. Некоторые жители успели заметить, что с правилами правописания автор текста не особо-то и дружит.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
02.11.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 02.11.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0
В Сумах строят центр для бойцов АТО 3 фото
В Сумах строят центр для бойцов АТО
02.11.2016, 11:04 Новость
Панорама Панорама 02.11.2016, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 259 Комментариев 0
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
02.11.2016, 10:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.11.2016, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 278 Комментариев 0
Президентская фракция проигнорировала сессию Сумского облсовета
Президентская фракция проигнорировала сессию Сумского облсовета
01.11.2016, 15:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 15:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 367 Комментариев 0
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
01.11.2016, 11:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 11:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 170 Комментариев 1
Попутное столкновение на Сумщине
Попутное столкновение на Сумщине
01.11.2016, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Где сумчанам стоит поучиться дороги строить 4 фото
Где сумчанам стоит поучиться дороги строить
31.10.2016, 17:17 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество Регион: Сумы Просмотров 175 Комментариев 1
На Сумщине снова пострадал пешеход
На Сумщине снова пострадал пешеход
31.10.2016, 16:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 31.10.2016, 16:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 89 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 70 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Olexandr.O к материалу
Дарите любимым серьги с топазом
Любому мужчине для своей половинки необходимо уметь делать оригинальный красивый подарок. И для таких целей на любой праздник очень хорошо ...
Вчера, 20:31
barnaba к материалу
Преимущества морских грузоперевозок
Одним из лидеров по контейнерным перевозкам является Лоджистик Технолоджис - http://www.logistictechnologies.net/uslugi/kontejnernye-perevozki/ Морские контейнерные перевозки - низкая себестоимость и 100% гарантия сохранности ...
Вчера, 14:16
barnaba к материалу
На Сумщине не удалась попытка разукомплектовать ж/д вагоны
Пользовались услугами компании Лоджистик Технолоджис - все на высоте. Если ищете железнодорожные перевозки грузов, то Вам к ним - http://www.logistictechnologies.net/uslugi/zheleznodorozhnye-perevozki-gruzov/
Вчера, 14:10
http://tvgid.ua
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII