В Сумах появился новый памятник (фото)

В рамках празднования Дня города в Сумах состоялось открытие второй части Мемориального комплекса в память о погибших сумчанами разных национальностей в нацистских концлагерях в годы Второй мировой войны. Наряду с камнем «Тень прошлого» отныне будет стоять «Свеча памяти».

Теперь у памятного знака жертвам нацистских концлагерей располагаться символический знак, выполненный в виде стилизованной свечи из колючей проволоки и решеток, на которой — металлические пластины с фамилиями замученных в концлагерях и тюрьмах, тех, кто пропал без вести. Они высечены на украинском, польском, азербайджанском, армянском, грузинском языках и иврите, напоминая, что нетерпимость к другим народам только разрушает и убивает.

По замыслу авторов этого мемориального комплекса Владимира Быкова и Георгия Церетели, список имен замученных на территории школы № 8 человек будет расширяться, ведь это вопрос, требующий тщательного подхода.

Авторы отметили, что аналогов этого Мемориального комплекса нет.