В Сумах появился «Букет невесты»

Напротив центрального ЗАГСа появилась цветочная композиция с тематическим названием «Букет невесты». Обертка букета сделана из металла и стилизованная под медь, внутри нее — около 300 белых цветов двух видов — венка и альтернантера. Длина композиции около 3,5 м, а высота около 1,7 м.

Всего в этом году сотрудники КП «Зеленстрой» высадили по городу более 180 000 разноцветных растений.

Напомним, в последнее время по разным уголкам города появилось несколько необычных цветочных композиций: в виде нотного стана и скрипичного ключа возле детской музыкальной школы № 4, цветочная композиция «Жар-птица» — по ул. Горького. На верхней террасе Покровского сквера — декоративная композиция «Я люблю Сумы»

Как сообщил директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик, создавали данный объект более двух месяцев. Для конструкции использовали влагостойкую фанеру. Конструкцию украсили 200 кустов петунии ампельной, выращенной в теплице.

Для сохранения целостности композиции на зимний период композицию планируют закрывать защитным коробом, а весной снимать. В планах городских властей установить в городе еще одну подобную — украиноязычную и из металла, — сообщает Информационный портал.