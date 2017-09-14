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В Сумах полиция и СБУ задержала продавцов оружия (ФОТО)

Сегодня, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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Двух несовершеннолетних жителей областного центра задержали работники Сумской полиции и Службы безопасности Украины в момент, когда те продали два пистолета другому гражданину. Оружие правоохранители изъяли, а всех фигурантов дела в наручниках доставили в полицию.
В ходе проведения оперативной закупки, работники криминальной полиции Сумского отдела полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области вчера вечером задержали двух 17-летних жителей города по подозрению в торговле оружием. Молодые люди заранее выбрали место на пустыре в 12-м микрорайоне где планировали заключить соглашение с покупателем и получить от него деньги. Только все намеченное было выполнено, злоумышленников сразу же задержали правоохранители.
Во время осмотра места происшествия, следственно-оперативной группой полиции было изъято два пистолета иностранного производства с признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и патронами травматического действия калибра 9 мм. В ходе проведения внешнего осмотра у одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли пистолет иностранного производства внешне похожий на пистолет ТТ, приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибра 4,5 мм, чем и значительную сумму денег. Всех фигурантов сделки с оружием в наручниках доставили в отдел полиции. «Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.263« Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами »Уголовного кодекса Украины, — комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. — За ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатки без предусмотренного законом разрешения злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы ».
К слову: за минувшие сутки в ходе проведения всеукраинской операции «Оружие и взрывчатка», работники полиции Шостки у 40-летнего мужчины обнаружили и изъяли охотничье ружье, малокалиберная винтовка и 66 боевых патронов калибра 7,62 мм. Еще 27 патронов калибра 5,6 мм правоохранители обнаружили у 56-летнего жителя Тростянеччины, и 18 патронов различного калибра у жителя Билопильщины, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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