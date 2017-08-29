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В Сумах полгорода перестанет быть немытыми и злыми

Сегодня, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах полгорода перестанет быть немытыми и злыми

С понедельника 2 октября на территории обслуживания Котельной Северного промузла отключили горячую воду. Как сообщил директор Дирекции КСПУ Николай ЖОВТОБРЮХ, сегодня начнут включать Заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго Надежда ПОКУТНЯЯ подтвердила, что отключение было сделано из-за долгов КППУ перед «Сумытеплоэнерго» в размере 61 млн грн.: «Получены гарантийные обязательства по погашению долгов. Были проведены совещания у мэра, встреча руководителей и договорились о погашении. Сегодня начнем подачу теплоносителя в зоне подачи КСПУ».

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